Словацкий хоккеист «Спартака» объяснил решение остаться в КХЛ

Словацкий хоккеист «Спартака» Чайковски заявил, что ему нравится в России

Словацкий защитник московского «Спартака» Михал Чайковски рассказал, почему принял решение остаться играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам игрока, у него в столичной команде много друзей. «Варианты за границей я не рассматривал — хотел остаться в России, потому что здесь мне нравится», — заявил Чайковски.

Защитник добавил, что в Словакии не всем понравилось его решение. «С хейтом тоже сталкиваюсь, но есть и те, кто понимают мой выбор и хорошо к нему относятся», — отметил Чайковски, выступающий в КХЛ с 2016 года.

25 августа прошлого года Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах. С аналогичными заявлениями выступали в Словакии, Финляндии и Швеции.