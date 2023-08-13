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01:59, 13 августа 2023Россия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Полиция Москвы сообщила о двух погибших в ДТП на Кутузовском проспекте

Фото: pixabay.com

Два человека — водитель и пассажир — погибли в машине, врезавшейся в столб на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

По предварительным данным, в 00.26 ночи на воскресенье, 13 августа, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Издание Baza в Telegram-канале уточняет, что погибшими в результате аварии оказались 21-летний водитель Лерса Мазакаев и 21-летний пассажир Иван Новиков. Машина принадлежит отцу погибшего — 63-летнему бизнесмену Ахмахаже Мазакаеву.

О ДТП на Кутузовском проспекте в столице сообщалось ранее. Авария попала на видео. Машина вылетела на тротуар, после чего врезалась в столб уличного освещения и загорелась. ЧП произошло в районе дома №27.

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    Марина Совина
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