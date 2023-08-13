Ветеран «Спартака» заступился за оскорбившего журналиста Дзюбу

Ветеран «Спартака» призвал журналистов не провоцировать Дзюбу

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заступился за форварда «Локомотива» Артема Дзюбу, который оскорбил журналиста. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-футболист призвал не провоцировать игрока. «Некоторые журналисты специально вызывают его на конфронтацию, для того чтобы он сказал какие-то едкие или хлесткие слова, которые можно будет потом преподнести против него. Зачем это делать?» — заявил Кавазашвили.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба не играл из-за травмы. После матча корреспондент попросил спортсмена оценить прогноз, согласно которому он забьет не больше двух мячей до конца года. В ответ футболист пообещал журналисту «засунуть ему телефон в одно место».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 12 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.