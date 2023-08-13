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14:19, 13 августа 2023Спорт

Ветеран «Спартака» заступился за оскорбившего журналиста Дзюбу

Ветеран «Спартака» призвал журналистов не провоцировать Дзюбу

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заступился за форварда «Локомотива» Артема Дзюбу, который оскорбил журналиста. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-футболист призвал не провоцировать игрока. «Некоторые журналисты специально вызывают его на конфронтацию, для того чтобы он сказал какие-то едкие или хлесткие слова, которые можно будет потом преподнести против него. Зачем это делать?» — заявил Кавазашвили.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба не играл из-за травмы. После матча корреспондент попросил спортсмена оценить прогноз, согласно которому он забьет не больше двух мячей до конца года. В ответ футболист пообещал журналисту «засунуть ему телефон в одно место».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 12 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.

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    Алексей Гусев
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