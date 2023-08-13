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15:33, 13 августа 2023Наука и техника

Ученые получили первые данные с приборов «Луны-25»

«Роскосмос» заявил о включении научных приборов на «Луне-25», есть первые данные

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На автоматической станции «Луна-25», направляющейся к естественному спутнику Земли, впервые включили научные приборы. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Все системы автоматической станции работают штатно, связь с ней устойчивая, энергобаланс положительный.
Сегодня в полете были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук», — сказано в заявлении.

Уточняется, что все приборы работают штатно. Ученые уже получили с них первые сведения — данные измерений на перелете к Луне. Научная команда проекта обрабатывает полученную информацию.

Ранее сообщалось о первой плановой коррекции траектории перелета «Луны-25» к спутнику Земли.

Россия впервые с 1976 года отправила межпланетную станцию на Луну. Запуск состоялся 11 августа — в 02:11 мск с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25».

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    Полина Матюхина
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