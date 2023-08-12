«Луна-25» скорректировала траекторию перелета к спутнику Земли

Станция «Луна-25» провела первую коррекцию траектории перелета к спутнику Земли

Станция «Луна-25» провела первую плановую коррекцию траектории перелета к спутнику Земли. Об этом на своем сайте сообщает «Роскосмос».

Уточняется, что двигательная установка станции включилась в 16:00 по московскому времени и проработала 46 секунд.

Россия впервые с 1976 года отправила на Луну межпланетную станцию. В пятницу, 11 августа, в 02:11 по московскому времени с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». Одна из главных задач — отработать технологию мягкой посадки на поверхность небесного тела. Запуск этой миссии неоднократно переносили с 2015 года.

Как рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, ракета прилунится на Южном полюсе спутника Земли 21 августа. Он заявил, что у этой миссии мирные цели.