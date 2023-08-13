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17:10, 13 августа 2023Мир

Стало известно о возможном визите в Нигер американского дипломата

Радио RFI: американский дипломат может в ближайшее время посетить Нигер

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Нигер может в скором времени посетить американский дипломат, пишет РИА Новости со ссылкой на данные журналистов французской радиостанции RFI.

Имя дипломата, который отправится в столицу страны Ниамей, не раскрывается.

В конце июля в Нигере произошел военный переворот — мятежники объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Большинство западных стран, а также региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили насильственную смену власти.

Главы стран ЭКОВАС договорились «как можно скорее» начать военную операцию в Нигере, рассказал президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара. Начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы окончательно уточнить детали.

10 августа мятежники в Нигере заявили посетившей страну и.о. замгоссекретаря США Виктории Нуланд, что ликвидируют президента Базума в случае интервенции в страну. Базум, предположительно, находится в заложниках в президентском дворце в Ниамее.

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    Софья Ермакова
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