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04:50, 13 августа 2023Спорт

На Украине призвали исключить Россию из международных спортивных федераций

Федерация биатлона Украины призвала исключить Россию из всех спортивных союзов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько призвал исключить из международных союзов спортивные федерации России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской организации.

«Нужно не просто запрещать участие российским и белорусским спортсменам в международных соревнованиях, но и исключать их спортивные федерации из международных союзов», — заявил он.

26 июля президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал новое заявление об участии россиян в Играх 2024 года. Он отметил, что решение о допуске спортсменов будет зависеть от развития ситуации.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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    Марина Совина
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