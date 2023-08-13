На Украине призвали исключить Россию из международных спортивных федераций

Федерация биатлона Украины призвала исключить Россию из всех спортивных союзов

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько призвал исключить из международных союзов спортивные федерации России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской организации.

«Нужно не просто запрещать участие российским и белорусским спортсменам в международных соревнованиях, но и исключать их спортивные федерации из международных союзов», — заявил он.

26 июля президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал новое заявление об участии россиян в Играх 2024 года. Он отметил, что решение о допуске спортсменов будет зависеть от развития ситуации.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.