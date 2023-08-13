Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:17, 13 августа 2023Наука и техника

Цель поставки новейших «супердронов» Украине объяснили

Политолог Перенджиев: Германия подталкивает ВСУ к террористической деятельности

Фото: Reuters

Германия подталкивает Вооруженные силы Украины (ВСУ) к диверсионно-террористической и разведывательной деятельности. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил цель передачи Киеву современного разведывательного беспилотника LUNA NG военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Специалист отметил, что беспилотники LUNA NG были разработаны на минимизацию шума.

«Там действует электрическая пропульсия вместо двигателей внутреннего сгорания. За счет этого снижается сам шум. Также этот беспилотник имеет легкий корпус. Но эти беспилотники все-таки создавались не совсем для военных целей, а для использования в промышленности, сельском хозяйстве», — рассказал он.

Скорее всего, он будет использоваться как разведывательный. Летать он может в течение 12 часов на расстоянии свыше сотни километров

Александр Перенджиеввоенный политолог

«Я думаю, что засекать его нужно будет не только с помощью РЛС, но и обычным наблюдением. Здесь как раз возможно будет обнаруживать его с помощью других дронов. Также, по-видимому, этот дрон может еще обеспечить какую-то связь разведывательных и диверсионных групп. Поэтому конечно, эти дроны надо вычислять и уничтожать», — заключил Перенджиев.

Материалы по теме:
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют? Что делать при атаке беспилотников
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют?Что делать при атаке беспилотников
3 августа 2023
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит ВСУ современный разведывательный беспилотник LUNA NG. Помимо использования в качестве разведывательной системы, LUNA NG также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны заявили об открытии огня для остановки сухогруза в Черном море

    Польша прикроет границу с Белоруссией американскими вертолетами

    Стало известно о связях украинских чиновников с опальным депутатом ради оружия

    Судовой механик назвал главные опасности своей работы

    Польша пожаловалась на приток российских мигрантов

    Сильный пожар в Подмосковье попал на видео

    Уничтожение FPV-дроном спутниковой системы Starlink ВСУ показали на видео

    Роналду устроил скандал после финала Кубка арабских чемпионов

    Появились подробности о вспыхнувшем в Раменском пожаре

    Мятежники в Нигере отказались идти на условия ЭКОВАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости