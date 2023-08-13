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19:29, 13 августа 2023Спорт

«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ

«Зенит» обыграл «Факел» со счетом 2:0 в матче четвертого тура РПЛ

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

«Зенит» обыграл «Факел» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0. Счет открыл нападающий Иван Сергеев, поразивший ворота соперников с передачи Матео Кассьерры на 16-й минуте. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте преимущество действующих чемпионов страны укрепил форвард Густаво Мантуан.

Победа помогла «Зениту» набрать семь очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Факел» остается аутсайдером РПЛ: за четыре матча воронежская команда не набрала ни одного очка и продолжает находиться на последней строке.

В следующем туре «Зенит» 20 августа сыграет на выезде с московским «Спартаком»,. В тот же день «Факел» примет «Пари Нижний Новгород».

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    Дарья Коршунова
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