«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ

«Зенит» обыграл «Факел» со счетом 2:0 в матче четвертого тура РПЛ

«Зенит» обыграл «Факел» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0. Счет открыл нападающий Иван Сергеев, поразивший ворота соперников с передачи Матео Кассьерры на 16-й минуте. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте преимущество действующих чемпионов страны укрепил форвард Густаво Мантуан.

Победа помогла «Зениту» набрать семь очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Факел» остается аутсайдером РПЛ: за четыре матча воронежская команда не набрала ни одного очка и продолжает находиться на последней строке.

В следующем туре «Зенит» 20 августа сыграет на выезде с московским «Спартаком»,. В тот же день «Факел» примет «Пари Нижний Новгород».