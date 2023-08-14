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11:35, 14 августа 2023Спорт

Александр Емельяненко сделал прогноз на бой брата с Тайсоном

Александр Емельяненко отдал предпочтение брату Федору в бою с Тайсоном

Фото: news.ru / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко, младший брат Федора Емельяненко, сделал прогноз на возможный бой бывшего спортсмена с американским боксером Майком Тайсоном. Об этом сообщается в YouTube-канале Samsung Galaxy.

Россиянин отдал предпочтение родственнику. «Не потому, что он мой брат, а потому что он непредсказуем в боксе. У Майка Тайсона есть боксерская техника, боксерские навыки, боксерские азы», — заявил Емельяненко.

Он подчеркнул, что Емельяненко-старший может преподнести сюрприз американцу. «Тайсон очень хорошо держит удар, он вынослив. Но Федор подготовлен и будет еще лучше. Смотрите, я за своего брата, за Федора», — добавил спортсмен.

10 августа Федор Емельяненко рассказал о желании принять участие в боксерском поединке. Он отметил, что хотел бы провести поединок с Тайсоном.

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    Алексей Гусев
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