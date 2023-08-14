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16:06, 14 августа 2023Россия

Трое детей пострадали из-за сигареты и дезодоранта в российском регионе

Под Саратовом из-за вспыхнувшего дезодоранта пострадали трое детей и мужчина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Вольском районе Саратовской области из-за вспыхнувшего дезодоранта пострадали трое детей и взрослый мужчина. Об этом сообщил региональный Следственный комитет на своем сайте.

Как пишет ведомство, предположительно, дети и россиянин 1986 года получили ожоги после того, как непотушенная сигарета попала в ведро, где находился баллончика дезодоранта. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в пресс-службе Минздрава Саратовской области сообщили, что в Вольском районе произошел взрыв неизвестного вещества, пишет ТАСС. По данным ведомства, мужчина и двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один ребенок — в легкой. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в Красногорске в квартире на Подмосковном бульваре произошел мощный пожар из-за оставленного на окне баллончика дезодоранта, который несколько часов пролежал под солнечными лучами и взорвался. Находившийся дома хозяин успел покинуть квартиру. На кадрах с места происшествия видно, что квартира сильно выгорела.

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    Константин Лысяков
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