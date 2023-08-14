Мировые поставки газа столкнулись с новыми проблемами из-за засухи

FT: танкеры с СПГ задержались в районе Панамского канала из-за засухи

Мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) столкнулись с новыми проблемами. Танкеры с грузами стали задерживаться в пути из-за обмеления Панамского канала, сообщает Financial Times (FT).

Из-за сильной засухи и снижения уровня воды в водохранилищах допустимая осадка судов для прохода через канал была понижена почти на 2 метра (минус 12 процентов). Ежедневная пропускная способность транспортного узла уменьшилась с 38 до 32 судов (минус 15 процентов), что привело к задержке 264 судов. По данным судоходного агентства Norton Lilly, с середины июля время ожидания танкеров с СПГ в районе Панамского канала выросло с 8 до 18 дней, а стоимость срочной отправки 40-футового контейнера из Китая в США поднялась на 36 процентов, до 2,4 тысячи долларов.

Через Панамский канал проходит до 29 процентов судов с контейнерами, направляющихся из Тихого в Атлантический океан. Как отмечает администрация канала, перебои в работе могут привести к потерям 200 миллионов долларов. Перспектива дальнейших задержек может привести к задержкам поставок продовольствия с западного побережья Южной Америки в Европу. Поэтому представители отраслевых компаний предлагают перенаправить часть судов из Азии в США через Суэцкий канал, несмотря на то, что это также приведет к удлинению поставок на неделю.

Ранее стало известно, что протесты работников заводов по производству СПГ в Австралии могут поставить под угрозу мировые поставки этого вида топлива. Поводом для забастовок называют требования повысить зарплаты и ограничить передачу работ на аутсорс. Если требования рабочих не удовлетворят, половина экспортных мощностей Австралии (около 10 процентов мировых поставок СПГ) может быть парализована, что повлияет на мировые цены.

В августе 2023-го стоимость СПГ подскочила до 206 750 долларов, а цена перевозки топлива — до 284 750 долларов. Более чем двукратное подорожание доставки объяснили опасениями по поводу возможной нехватки танкеров перед началом отопительного сезона. Дефицит судов возник из-за того, что трейдеры стали использовать суда как плавучие хранилища, ожидая подорожания топлива по мере похолодания.