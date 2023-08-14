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16:20, 14 августа 2023Ценности

Раскрыт правильный способ использования маски для волос

Фото: Anthony Wade / Unsplash

Блогерша Заде (фамилия неизвестна) раскрыла правильный способ использования маски для волос. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом zadehbeauty, в первую очередь необходимо помыть голову шампунем, чтобы открыть кутикулы, которые впитают полезные компоненты. Затем, как утверждает юзерша, важно нанести маску и завершить процедуру кондиционером. «Однако такая последовательность может не сработать у тех, кто обладает жирными и тонкими волосами!» — предупредила она.

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Подписчики оценили рекомендацию девушки в комментариях под постом. «Честно говоря, я думала, что маска для волос — это просто более насыщенный кондиционер. Спасибо!», «Я использую шампунь и маску для кончиков вместо кондиционера», «Я сегодня последовала вашему совету, и мои волосы выглядят просто потрясающе», «Отличный совет», — написали они.

Ранее в августе трихолог Юлия Маркова раскрыла россиянам портящие внешний вид волос средства. Врач объяснила, что польза от использования продуктов с натуральными компонентами преувеличена. По ее словам, профессиональные составы питают и увлажняют намного лучше.

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    Екатерина Ештокина
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