Обвиняемого в оправдании терроризма Кагарлицкого оставили в СИЗО

Верховный суд Коми отказался освобождать из СИЗО социолога Кагарлицкого

Верховный суд Коми отказался освобождать из-под стражи социолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов ), обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Защита подсудимого просила в апелляционной жалобе на арест изменить ему меру пресечения на несвязанную с лишением свободы. Однако суд не нашел оснований для этого и оставил социолога в СИЗО на период расследования его уголовного дела.

7 августа Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в реестр террористов и экстремистов. 25 июля сообщалось, что ФСБ возбудила против него уголовное дело об оправдании терроризма. Кагарлицкий свою вину не признает.

Он был арестован Сыктывкарским городским судом 26 июля. По данным следствия, будучи главным редактором интернет-площадки обвиняемый в октябре 2022 года опубликовал в открытом доступе ролик, касающийся взрыва на Крымском мосту.

Борис Кагарлицкий — известный российский социолог и политолог, он преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук.