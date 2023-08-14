Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:50, 14 августа 2023Силовые структуры

Обвиняемого в оправдании терроризма Кагарлицкого оставили в СИЗО

Верховный суд Коми отказался освобождать из СИЗО социолога Кагарлицкого

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Верховный суд Коми отказался освобождать из-под стражи социолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов ), обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Защита подсудимого просила в апелляционной жалобе на арест изменить ему меру пресечения на несвязанную с лишением свободы. Однако суд не нашел оснований для этого и оставил социолога в СИЗО на период расследования его уголовного дела.

7 августа Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в реестр террористов и экстремистов. 25 июля сообщалось, что ФСБ возбудила против него уголовное дело об оправдании терроризма. Кагарлицкий свою вину не признает.

Он был арестован Сыктывкарским городским судом 26 июля. По данным следствия, будучи главным редактором интернет-площадки обвиняемый в октябре 2022 года опубликовал в открытом доступе ролик, касающийся взрыва на Крымском мосту.

Борис Кагарлицкий — известный российский социолог и политолог, он преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу скептически высказался о «разрекламированной» западной военной технике

    Бывшего генерал-майора СБУ осудили на 12 лет за госизмену

    В Минздраве опровергли необходимость запасаться рецептурными лекарствами

    Обвиняемого в оправдании терроризма Кагарлицкого оставили в СИЗО

    Сергей Собянин назвал преимущества новых эстакад на МСД

    В Минобороны России рассказали о двух попытках атак беспилотников ВСУ

    Английский язык на указателях метро станет необязательным

    Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов Москвы

    Эксперты оценили идею о страховке капремонта в России

    Собчак в образе русалки подняли на смех в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости