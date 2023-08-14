Перечислены удешевляющие внешний вид привычки

Блогерша Антония Хайэм из Великобритании перечислила популярные привычки, которые удешевляют внешний вид. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, который насчитывает 465 тысяч подписчиков.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом antoniahigham, какой бы роскошной и дорогой ни была одежда, ее нужно обязательно гладить, поскольку мятые предметы гардероба портят образ. При этом она отметила, что такие материалы, как шерсть, джинсовая ткань, кашемир и полиэстер не нуждаются в прессовании утюгом.

Помимо этого, она уточнила, что торчащие из-под блузки или платья бретели от бюстгальтера также смотрятся неудачно. Кроме того, Хайэм внесла в список неухоженный маникюр и немытую голову, призвав подписчиков следить за чистотой ногтей и волос.

В заключение юзерша добавила, что следует всегда избегать ненормативной лексики.

Ранее в августе Антония Хайэм назвала детали в образе, которые выдают плохой вкус. В первую очередь инфлюэнсерша внесла в список ламинированные брови. Взамен она предложила использовать гель для бровей, который фиксирует волоски и не удешевляет внешний вид.