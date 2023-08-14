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13:25, 14 августа 2023Спорт

Названа предложенная Мбаппе за отказ от контракта с ПСЖ сумма

The Athletic: Мбаппе откажется от бонуса, чтобы не продлевать контракт с ПСЖ

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиан Мбаппе нашел вариант не продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 24-летний футболист планирует отказаться от бонуса за лояльность в размере 40 миллионов евро. Отмечается, что названная сумма полагается ему за решение продолжить карьеру в ПСЖ.

8 августа Foot Mercato сообщил, что ПСЖ убрал постер с Мбаппе с фасада домашнего стадиона «Парк де Пренс». Также сообщалось, что в случае, если игрок останется во французской команде, он пропустит весь сезон.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

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    Анастасия Борисова
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