Умер боровшийся с раком хоккеист сборной России Родион Амиров

Нападающий «Салавата Юлаева» и молодежной сборной России по хоккею Родион Амиров умер в возрасте 21 года. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн на странице в Twitter.

«Мы хотели бы поблагодарить хоккейных болельщиков со всего мира, которые в течение последних двух лет присылали слова поддержки и наилучшие пожелания. Они очень много значили для семьи Амировых», — отметил Мильштейн. Агент отметил мужество и волю хоккеиста, который сохранял позитивный настрой.

В феврале 2022 года Амирову диагностировали опухоль головного мозга. Он прошел лечение в Германии, после чего вернулся в Уфу для выступления в аренде за «Салават». У форварда также есть контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс».