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21:02, 14 августа 2023Спорт

Умер боровшийся с раком хоккеист сборной России

Умер боровшийся с раком хоккеист сборной России Родион Амиров

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий «Салавата Юлаева» и молодежной сборной России по хоккею Родион Амиров умер в возрасте 21 года. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн на странице в Twitter.

«Мы хотели бы поблагодарить хоккейных болельщиков со всего мира, которые в течение последних двух лет присылали слова поддержки и наилучшие пожелания. Они очень много значили для семьи Амировых», — отметил Мильштейн. Агент отметил мужество и волю хоккеиста, который сохранял позитивный настрой.

В феврале 2022 года Амирову диагностировали опухоль головного мозга. Он прошел лечение в Германии, после чего вернулся в Уфу для выступления в аренде за «Салават». У форварда также есть контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс».

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    Дарья Коршунова
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