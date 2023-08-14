Российские врачи осудили инициативы властей по повышению рождаемости

Врачи осудили запрет свободной продажи средств для прерывания беременности в РФ

Большинство российских врачей (60 процентов) отрицательно оценили готовящиеся в России меры по повышению рождаемости, в том числе ограничение на продажу средств экстренной контрацепции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос сервиса «Справочник врача». По мнению медиков, они спровоцируют рост нелегальных абортов, всплеск «медицинского туризма» и массовый отказ от детей.

В июле Минздрав решил обновить перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, и добавить туда средства для медикаментозного аборта: мифепристон и мизопростол. Кроме того, в министерстве обсудят предложение депутатов Госдумы о запрете абортов в частных клиниках.

Такие инициативы были подготовлены на фоне дискуссии «Единой России» о способах улучшения демографии в стране, а также заявления министра здравоохранения Михаила Мурашко о необходимости «жесткого контроля» средств для прерывания беременности.

Опрос, в котором поучаствовали 1,6 тысячи медиков, показал, что 60 процентов не поддерживает подобные меры, а почти четверть (23 процента) относится к ним нейтрально, так как не верит, что они когда-либо будут реализованы в полной мере.

Кроме того, за свободный выбор россиянок в вопросе покупки препаратов экстренной контрацепции выступают 50 процентов врачей, за общее решение пары — 33 процента. Лишь 5 процентов согласны, что применение таких средств можно приравнять к медикаментозному аборту, и они должны быть запрещены.

Наоборот, подавляющее большинство — 68 процентов — считают их актуальным в некоторых случаях методом предотвращения нежелательной беременности и уверены, что их продажу не нужно жестко ограничивать. Ограничение свободного отпуска мифепристона и мизопростола осудили 59 процента респондентов, нейтрально высказались 19 процентов, а 22 процента оценили идею положительно.

Оценивая последствия обсуждаемых властями мер, только 10 процентов врачей спрогнозировали снижение числа абортов и прирост населения. При этом 87 процентов заявили, что количество криминальных абортов, напротив, вырастет. 64 процента заявили, что инициативы чреваты ростом числа отказов от детей, 57 процента — ростом числа поездок россиянок за рубеж ради аборта, 44 — ростом смертности при родах.

Чтобы эффективно предотвращать нежелательные беременности, государству следует проводить масштабную санитарно-просветительскую работу с населением при достаточном финансировании, считает 71 процент опрошенных. Также 77,5 процента уверены, что для этого необходимо «увеличение доходов населения в целом», 58 процентов сочли полезным увеличение финансовой господдержки молодых семей и матерей-одиночек, 57 процентов — строительство достаточного количества яслей, детсадов и школ.

Кроме того, более половины (55 процентов) заявили о важности госпрограммы по контрацепции для малообеспеченных россиян и доступности процедуры стерилизации. 47,5 процента считают, что повышению рождаемости поспособствует юридическая защита матери и ребенка. Значимость секс-просвещения в образовательных учреждениях отметили 44 процента.

При этом главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина указала в разговоре с «Ъ», что меры «оправданны и направлены на сохранение здоровья женщин», так как медикаментозные аборты необходимо проводить только под контролем врача.

В августе сообщалось, что в 2022 году спрос на препараты для прерывания беременности в России вырос сразу на 50-60 процентов. Как считают эксперты, такая динамика связана с сомнениями женщин в том, нужно ли заводить детей в текущей политической обстановке.