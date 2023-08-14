Россиянин на самокате сбил няню с грудным ребенком

Kub Mash: в Краснодаре самокатчик сбил на переходе няню с грудным ребенком

В Краснодаре мужчина на самокате сбил на пешеходном переходе няню с грудным ребенком. Об этом стало известно Telegram-каналу Kub Mash.

По данным издания, россиянка с десятимесячным мальчиком на руках переходила дорогу по зебре на пересечении Красной и Карасунской. Внезапно неизвестный на скорости сбил девушку с ног.

Пытаясь закрыть младенца, няня приняла удар на себя и упала на спину. Оба получили травмы, свидетели оказывали помощь на месте. Врачи диагностировали у мальчика перелом ключицы, у няни — многочисленные ушибы и гематому на голове.

Сотрудники правоохранительных органов начали искать мужчину на самокате.

Ранее сообщалось, что в Москве шестиклассник на электросамокате сбил 61-летнюю женщину и выбил ей зубы. Также в больнице пенсионерке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы лица и тела.

До этого на улице Вешняковская в Москве 18-летний молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку.