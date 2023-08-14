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17:50, 14 августа 2023Культура

В Госдуме отреагировали на наказание за исполнение украинских песен

Депутат Драпеко назвала глупостью наказание за исполнение украинских песен
Елена Драпеко

Елена Драпеко. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Елена Драпеко назвала глупостью наказание за исполнение украинских песен. Ее цитирует News.ru.

Ранее сообщалось, что в Крыму трех девушек оштрафовали за то, что они пели и танцевали в аквапарке под песню «Ще не вмерла Украина» артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, несмотря на замечания посетителей.

«Я считаю, что это глупость вести разборки из-за песен, неважно какого исполнителя, Верки Сердючки или кого другого. Меня, например, это никак не впечатляет и не задевает. Тем более писать заявление в полицию», — cказала депутат.

Она также отметила, что нельзя штрафовать за исполнение песни, если она не признана экстремистской.

11 августа стало известно, что трех девушек, станцевавших в Крыму под «Ще не вмерла Украина», уволили.

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    Варвара Кошечкина
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