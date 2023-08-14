В Госдуме отреагировали на наказание за исполнение украинских песен

Депутат Драпеко назвала глупостью наказание за исполнение украинских песен

Депутат Госдумы Елена Драпеко назвала глупостью наказание за исполнение украинских песен. Ее цитирует News.ru.

Ранее сообщалось, что в Крыму трех девушек оштрафовали за то, что они пели и танцевали в аквапарке под песню «Ще не вмерла Украина» артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, несмотря на замечания посетителей.

«Я считаю, что это глупость вести разборки из-за песен, неважно какого исполнителя, Верки Сердючки или кого другого. Меня, например, это никак не впечатляет и не задевает. Тем более писать заявление в полицию», — cказала депутат.

Она также отметила, что нельзя штрафовать за исполнение песни, если она не признана экстремистской.

11 августа стало известно, что трех девушек, станцевавших в Крыму под «Ще не вмерла Украина», уволили.