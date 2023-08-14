Россиянам назвали приводящую к раннему старению кожи еду

Дерматолог Жовтан назвала чипсы приводящим к раннему старению кожи продуктом

Дерматолог Наталия Жовтан назвала россиянам еду, которая старит кожу. Соответствующую информацию приводит Life.

По словам эксперта, к ранним внешним изменениям может привести употребление сосисок, колбас, чипсов, копченостей и консервированных продуктов. Они богаты глутаматом натрия, который приводит к ожирению, повреждению клеток печени и необратимым повреждениям кожи. «Также избыток соли в рационе может спровоцировать преждевременное старение клеток. Употребление более четырех граммов соли ежедневно приводит к укорочению теломеров — окончаний хромосом. Когда они становятся критически короткими, клетки делиться уже не могут — и организм стареет», — рассказала доктор.

Вдобавок Жовтан отметила энергетические напитки, от которых кожа приобретает нездоровый вид из-за высокого содержания сахара. Кроме того, в данных продуктах находится большое количество кофеина и натрия, приводящих к обезвоживанию.

Помимо этого, медик внесла в список маргарин, в котором находятся смешанные трансжиры. Она пояснила, что данные кислоты вызывают воспалительные процессы, замедление метаболизма и ухудшение цвета лица.

Среди прочего, специалист уточнила, что пережаренные или подгоревшие куски мяса, картофель фри также провоцируют внешние и внутренние изменения в организме. В заключение Жовтан напомнила о наггетсах. Как утверждает дерматолог, данная пища служит причиной нарушения работы печени и щитовидной железы, что также приближает старость.

Ранее в августе врач-диетолог Лейла Кадырова назвала россиянам еду, которая портит кожу. По словам медика, для предотвращения новых морщин стоит отказаться от продуктов повторной переработки. В список вошли мясные консервы и колбаса.