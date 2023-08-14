Смолов рассказал об отъезде одноклубника из России после атаки беспилотников

Смолов рассказал, что норвежец Норманн вышел из чата «Динамо» и покинул Россию

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал об отъезде норвежского футболиста команды Матиаса Норманна из России после атаки беспилотников на «Москва-Сити». Его слова приводит «Чемпионат».

Футболист вспомнил, что одноклубник вышел из общекомандного чата и не пришел на тренировку. Он заявил, что не хочет осуждать Норманна, так как это его решение. При этом Смолов подчеркнул, что не ощущал, будто бы норвежец чего-то боится, и не слышал от него подобных разговоров.

9 августа Норман направил в «Ростов» и «Динамо» уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Затем, ссылаясь на эти обстоятельства, легионер уехал из страны.

С 2019-го по 2021-й Норманн выступал за «Ростов», после чего провел год в английском «Норвиче» на правах аренды. Осенью 2022-го игрока вновь отдали в аренду в «Динамо».

«Москва-Сити» была атакована украинскими беспилотниками 30 июля и 1 августа. Фасады на двух офисных башнях комплекса получили повреждения.