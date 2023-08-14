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15:48, 14 августа 2023Путешествия

Стала известна судьба застрявших на двое суток в Турции россиян

АТОР: застрявших в Анталье екатеринбуржцев вернут в Россию спустя двое суток

Фото: Serhii Hudak / Unsplash

Туристов из Екатеринбурга, которые застряли в турецкой Анталье на двое суток из-за задержки рейса, заберут вечером 14 августа. О дальнейшей судьбе россиян рассказала Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Авиакомпания Red Wings объяснила задержку рейсов WZ- 3061 и WZ-3062 из Антальи в Екатеринбург технической неисправностью двух самолетов Boeing-777. Чтобы вернуть пассажиров в Россию, перевозчик запросил дополнительный борт у авиакомпании «Икар».

Стало известно, что самолет отправился из Москвы днем 14 августа в екатеринбургский аэропорт Кольцово, чтобы перевезти новых пассажиров в Анталью. Он же заберет вылетающих задержанными рейсами в Екатеринбург.

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Как уточнили в АТОР, информация о полете Boeing-777 авиакомпании «Икар» появилась на табло аэропортов. Рейс EO-3281 вылетит из Кольцово в 18:05 и приземлится в Анталье в 21:05. В 22:45 обратный рейс EO-3282 заберет россиян в Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржцы не смогли улететь из Антальи из-за задержки рейса авиакомпании Red Wings. Полет был запланирован на 21:30 субботы, 12 августа. Пассажиров разместили в отеле, предложили им еду и напитки.

С задержкой также столкнулись туристы, которые должны были лететь с Red Wings в Москву. Рейс откладывали несколько раз, а пассажиры жаловались на ужасную духоту в самолете.

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    Мария Борисова
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