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18:53, 14 августа 2023Спорт

Организатор UTLC CUP-2023 высказался о составе участников турнира

Организатор UTLC CUP-2023 Гром высоко оценил состав участников турнира
Алексей Гром

Алексей Гром. Фото: пресс-служба UTLC CUP-2023

Генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром высказался об организации футбольного турнира среди юношеский клубных команд UTLC CUP-2023 в Москве. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Гром отметил, что ему приятно видеть как молодые звезды из состава команд-участниц настраиваются на турнир. «Мы очень рады, что удалось снова собрать такой великолепный состав участников. Быть причастными к проведению международного турнира такого уровня — большая честь для нашей компании», — заявил он.

В турнире примут участие команды из пяти стран. В группе А сыграют «ЦСКА» (Россия), «Фатих Карагюмрюк» (Турция), «Црвена Звезда» (Сербия) и минское «Динамо». В группе Б выступят «Локомотив» (Россия), «Фенербахче» (Турция), «Зенит» (Россия) и «Астана» (Казахстан).

UTLC CUP-2023 пройдет в Москве на стадионе «Сапсан Арена» с 15 по 19 августа. Финал соревнований примет «РЖД Арена».

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    Андрей Стрельцов
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