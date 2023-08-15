Иностранный футболист назвал стереотип о России

Нигерийский футболист «Сочи» Агбалака: Россия оказалась крутой страной

Нигерийский защитник «Сочи» Соломон Агбалака рассказал, какие стереотипы слышал о России. Его слова приводит Sport24.

«Говорили, что Россия — холодная страна, но это не так. Я считаю, что это крутая страна! В Сочи мне тепло, а в Африке жарко», — заявил 19-летний футболист. Он подчеркнул, что в Нигерии ему говорили хорошие вещи про Россию, в которых он убедился, приехав в Сочи.

Агбалака перешел в «Сочи» летом 2023 года. На данный момент он не провел в составе команды ни одного матча. Футболист является воспитанником клубов «Брод Сити» и МФМ.

В феврале 2022 года парагвайский защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес назвал смешной стереотип о России. Легионер признался, что верил в распространенную выдумку, будто в России по улицам ходят медведи.