Nature Medicine: алкогольную зависимость предложили лечить генной терапией

Сотрудники из Медицинского центра Университета штата Огайо предложили лечить алкогольную зависимость генной терапией. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

На животной модели приматов с алкогольной зависимостью авторы протестировали метод доставки аденоассоциированного вирусного вектора — способ введения определенного гена под названием AAV2-hGDNF. Всего в исследовании приняли участие восемь макак-резусов, которых постепенно приучили к потреблению четырех процентов алкоголя. Затем половине животных ввели ген в вентральную зону покрышки — область мозга, связанную с вознаграждением.

Авторы заметили, что введение AAV2-hGDNF значительно уменьшает потребление алкоголя в течение нескольких четырехнедельных циклов воздержания и повторного приема алкоголя. В то же время в контрольной группе наблюдалось стабильно высокое ежемесячное и еженедельное потребление спиртного. Подход нацелен на стабилизацию изменений дофаминовых путей в мозге, которые вызваны хроническим злоупотреблением алкоголем.

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