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15:52, 15 августа 2023Наука и техника

Алкогольную зависимость предложили лечить генной терапией

Nature Medicine: алкогольную зависимость предложили лечить генной терапией

Фото: Sanjoy saha / Unsplash

Сотрудники из Медицинского центра Университета штата Огайо предложили лечить алкогольную зависимость генной терапией. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

На животной модели приматов с алкогольной зависимостью авторы протестировали метод доставки аденоассоциированного вирусного вектора — способ введения определенного гена под названием AAV2-hGDNF. Всего в исследовании приняли участие восемь макак-резусов, которых постепенно приучили к потреблению четырех процентов алкоголя. Затем половине животных ввели ген в вентральную зону покрышки — область мозга, связанную с вознаграждением.

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Авторы заметили, что введение AAV2-hGDNF значительно уменьшает потребление алкоголя в течение нескольких четырехнедельных циклов воздержания и повторного приема алкоголя. В то же время в контрольной группе наблюдалось стабильно высокое ежемесячное и еженедельное потребление спиртного. Подход нацелен на стабилизацию изменений дофаминовых путей в мозге, которые вызваны хроническим злоупотреблением алкоголем.

В июле 2023 года ученые из Исследовательского института неврологии Уймюнг при Университете Сахмук (Южная Корея) выявили, что растение китайской традиционной медицины способно приостановить или замедлить развитие алкогольной зависимости.

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    Елена Апазиди
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