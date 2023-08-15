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19:40, 15 августа 2023Мир

Блинкен предложил показать «Барби» сотрудникам Госдепа

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил показать «Барби» сотрудникам Госдепа

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Госдепартамент может показать своим сотрудникам фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Об этом на брифинге заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, трансляция мероприятия доступна на официальном сайте Госдепа.

Глава внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы журналистов признался, что не смотрел ни «Барби», ни «Оппенгеймера» ввиду недостатка личного времени.

«Может быть, мы сможем устроить двойной показ в конференц-зале для тех, кто не смотрел ни одного фильма», — предложил дипломат, добавив, что сам с нетерпением ждет просмотра «Барби».

Ранее сообщалось, что фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг за три недели в мировом прокате собрал более миллиарда долларов. В России картину пообещали показать в августе.

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    Глеб Бажуткин
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