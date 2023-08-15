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00:13, 15 августа 2023Наука и техника

Названа снижающая количество жира в организме пряность

Ученые выяснили, что кардамон способствует повышению аппетита и снижению веса

Фото: Autopilot / Wikimedia Commons

Команда ученых из Texas A and M AgriLife назвала пряность, снижающую количество жира в организме. Работа, опубликованная в International Journal of Molecular Sciences, показала, что кардамон обладает рядом новых полезных свойств для здоровья.

Исследование проводилось на мышах, которым добавили в обычную диету различные дозировки семян кардамона (Elettaria cardamomum (L.) Maton). В течение двух недель животные получали три, шесть и 12 процентов специи относительно своего суточного рациона. Также была контрольная группа, у которой никак не изменилось питание.

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Авторы выяснили, что кардамон модулирует нервные цепи, регулирующие липолиз жировой ткани и окислительный метаболизм митохондрий в печени и скелетных мышцах. Другими словами — потребление пряности одновременно способствует повышению аппетита, увеличению расхода энергии и снижению веса. Это открытие может быть использовано на рынке спортивного питания или для стимуляции аппетита у выздоравливающих пациентов.

Команда также рассчитала эквивалентные дозировки кардамона для людей. Так, взрослому человеку весом около 80 килограммов необходимо принимать не менее 77 миллиграммов биоактивных веществ кардамона для получения полезных эффектов. Такого количества можно добиться, если употреблять от восьми до десяти коробочек кардамона каждый день.

В декабре 2021 года было выявлено, что корица может снизить уровень глюкозы в крови при диабете второго типа. При добавлении специи в напиток в организме сохранялись на нормальном уровне показатели сахара и холестерина, а также улучшалась транспортировка глюкозы в клетки.

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    Елена Апазиди
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