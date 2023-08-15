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19:35, 15 августа 2023Среда обитания

Проблему пробок захотели решить с помощью кешбэка за поездки на автобусе

Депутат Госдумы Даванков предложил ввести кешбэк за поездки на автобусе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вице-спикер Государственной Думы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил правительству ввести кешбэк за поездки на общественном транспорте. Об инициативе, направленной на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС.

Депутат придумал программу лояльности под названием «Городской кешбэк», согласно которой за каждый километр, который пассажир проезжает на автобусе, трамвае, троллейбусе, метро и других видах общественного транспорта, ему будут начисляться баллы — впоследствии их можно будет потратить на последующие поездки или на оплату других городских и госуслуг.

Даванков рассказал, что за последнее десятилетие пассажиропоток в общественном транспорте снизился на 19 процентов. Он подчеркнул, что в данный момент в России нет программы, которая могла бы стимулировать автомобилистов пользоваться общественным транспортом вместо личных машин. Вместо этого, по мнению вице-спикера Госдумы, в стране есть система платных парковок, усложняющая жизнь автомобилистам и при этом не увеличивающая число пользующихся общественным транспортом.

Он убежден, что благодаря введению «Городского кешбэка» у граждан появится реальная мотивация чаще совершать поездки на общественном транспорте из-за сокращения затрат на его использование. Помимо этого, как считает автор инициативы, такая программа лояльности должна сократить число автомобилей на дорогах, помочь в решении проблемы пробок, а также улучшить экологическую ситуацию в городах России.

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В августе стало известно, что Минтранс опубликовал проект изменений, согласно которому дублирование информации на английском языке в метро и другом транспорте в России может стать необязательным. Речь идет о переводе надписей на схемах и указателях метро, монорельса, канатных дорог и фуникулеров, аналогичные правила касаются и аудиосообщений — например, во время объявлений станций и остановок. Инициатива была воспринята неоднозначно. Президент Союза туристических агентств (СТА) Сергей Голов раскритиковал ее, приняв за попытку заработать.

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