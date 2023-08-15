Глава российского региона рассказал о попытке прорыва украинской ДРГ

Глава Брянской области Богомаз заявил о предотвращенной попытке прорыва ДРГ ВСУ

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась прорваться через границу России в Брянской области. Об этом в Telegram сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам главы приграничного российского региона, попытка прорыва была совершена в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа.

Богомаз отметил, что прорыва на территорию России была предотвращена. По его словам, в операции принимали участие Вооруженные силы России и пограничные отряды.

«Спасибо нашим защитникам!» — обратился глава региона к участвовавшим в столкновении с ДРГ ВСУ военнослужащим.

Ранее сообщалось о попытке проникновения украинской ДРГ в Херсонской области. Попытка прорыва также была предотвращена, кроме того военным удалось уничтожить миномет и несколько лодок противника.