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14:16, 15 августа 2023Россия

Глава российского региона рассказал о попытке прорыва украинской ДРГ

Глава Брянской области Богомаз заявил о предотвращенной попытке прорыва ДРГ ВСУ

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась прорваться через границу России в Брянской области. Об этом в Telegram сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам главы приграничного российского региона, попытка прорыва была совершена в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа.

Богомаз отметил, что прорыва на территорию России была предотвращена. По его словам, в операции принимали участие Вооруженные силы России и пограничные отряды.

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«Спасибо нашим защитникам!» — обратился глава региона к участвовавшим в столкновении с ДРГ ВСУ военнослужащим.

Ранее сообщалось о попытке проникновения украинской ДРГ в Херсонской области. Попытка прорыва также была предотвращена, кроме того военным удалось уничтожить миномет и несколько лодок противника.

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    Марк Леонов
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