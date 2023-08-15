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14:21, 15 августа 2023Мир

В Иране возбудили несколько дел против экс-президента

IRNA: экс-президент Ирана Хасан Роухани обвинен в финансовых махинациях

Фото: Sputnik / Alexei Druzhinin / Kremlin / Reuters

Против экс-президента Ирана Хасана Роухани возбуждено несколько дел по обвинению в финансовых махинациях. Об этом сообщает IRNA.

Судебный процесс инициировала Специальная прокуратура по делам духовенства Ирана. Экс-президент страны обвинен в валютных махинациях. Его также подозревают во вмешательстве в деятельность фондового рынка.

«Против экс-президента Ирана Роухани, имеющего титул и ранг духовенства, возбуждено несколько дел в специальной прокуратуре по делам духовенства», — заявил представитель судебной ветви власти Масуд Сетайеши, добавив, что экс-президент должен будет «ответить на ряд вопросов».

Роухани занимал должность президента Ирана с 2013 по 2021 год. Против бывшего главы государства ранее уже выдвигались обвинения. В августе 2021 года депутаты Междлиса пытались инициировать расследование из-за ухудшения экономической ситуации в период его президентства.

Ранее США разблокировали в рамках соглашения об обмене заключенными активы Ирана в размере шести миллиардов долларов, которые удерживались в Южной Корее. Деньги потратят на покупку несанкционных товаров.

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    Максим Габриелян
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