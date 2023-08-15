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10:34, 15 августа 2023Наука и техника

Группировку следящих за Украиной российских «Кондоров» расширят

Источник ТАСС: группировку российских спутников «Кондор-ФКА» расширят

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Группировку российских спутников дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» планируется расширить до четырех космических аппаратов. Об этом ТАСС сообщил источник в кулуарах проходящего в Подмосковье международного военно-технического форума «Армия-2023».

«Основные вопросы, связанные с производством еще двух спутников, уже решены. Началось производство оборудования», — сказал собеседник агентства.

В мае директор музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что первый спутник «Кондор-ФКА» (кодовое обозначение — «Космос-2569») будет заниматься, в частности, отслеживанием позиций украинских военных объектов.

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Космический аппарат был запущен с космодрома Восточный в том же месяце ракетой «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат». Второй «Кондор-ФКА» планируется запустить в следующем году.

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    Иван Потапов
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