Посетителя ресторана избили за попытку сделать фото Месси

Daily Mai: посетителя ресторана избили за попытку сделать фото футболиста Месси

Охрана избила посетителя ресторана в Майами, в котором с семьями ужинали футболисты «Интер Майами» Лионель Месси с женой, Серхио Бускетс, Жорди Альба и один из владельцев американского клуба Дэвид Бекхэм с женой Викторией. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, секьюрити посчитали, что мужчина пытался сфотографировать Месси. Пострадавший рассказал, что на него набросились, выгнали его из ресторана и ударили по лицу. «Только потому, что мой друг хотел сфотографироваться со своей женой, Месси. Это была семейная посиделка», — подчеркнул он.

7 августа Месси в третьем матче подряд оформил дубль за «Интер Майами». Он отличился в матче 1/8 финала Кубка лиг против «Орландо». Таким образом, голы Месси помогли команде выйти в четвертьфинал турнира.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.