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18:50, 15 августа 2023Экономика

Оценен рост поступлений в бюджет России

ФНС: за первую половину 2023 года поступления в бюджет России увеличились на 4 %

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В первом полугодии 2023 года в российский бюджет поступило на 743 миллиарда рублей больше, чем с января по июнь предыдущего года. Показатель вырос на четыре процента, до 21,7 триллиона рублей, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.

Как следует из данных аналитического портала ФНС России, речь идет обо всех поступлениях в бюджетную систему страны, в том числе администрируемых ведомством страховых взносах в бюджеты государственных внебюджетных фондов.

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Егоров рассказал, что поступления НДС за указанный период выросли на 12 процентов, налога на прибыль — на 5 процентов, НДФЛ — на 4,6 процента, а страховые взносы — более чем на 11 процентов. Также глава ФНС отметил, что «довольно неплохо чувствуют себя региональные бюджеты», увеличение доходов которых составило около 8 процентов.

В прошлом году на встрече с Мишустиным глава ФНС отчитывался о поступлениях в консолидированный бюджет, то есть без учета страховых взносов. Тогда Егоров говорил о росте налоговых поступлений на 32 процента в годовом выражении. В 2023 году он сообщил только о поступлениях в общую бюджетную систему России.

На встрече 15 августа руководитель налогового ведомства также рассказал премьеру о росте ненефтегазовых доходов. В январе-июне они увеличились на 1 триллион рублей. При этом Егоров признал сокращение нефтегазовых доходов, которое «в целом объяснимо, структура их и логика поступления тоже вполне понятны».

Ранее Минфин России сообщил, что по итогам января-июля доходы страны от продажи нефти и газа снизились на 41,4 процента, до 4,19 триллиона рублей. В ЦБ предупредили, что из-за санкций и снижения мировых цен на сырье существует риск, что российский бюджет будет долго недобирать нефтегазовых доходов даже в случае умеренного ослабления рубля.

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    Дмитрий Воронин
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