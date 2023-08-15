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09:06, 15 августа 2023Спорт

Стало известно о желании Неймара вернуться в «Барселону» после саудовского клуба

L’Equipe: Неймар хочет вернуться в «Барселону» после выступления в «Аль-Хилале»

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Бразильский нападающий Неймар хочет вернуться в «Барселону» после выступления в саудовском «Аль-Хилале». Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, форвард надеется пополнить состав каталонской команды перед чемпионатом мира по футболу 2026 года. Сообщается, что после двух сезонов в «Аль-Хилале» он не намерен активировать опцию продления контракта с клубом еще на один год.

13 августа стало изввестно, что «Пари Сен-Жермен» достиг договоренности с «Аль-Хилалем» о трансфере Неймара. RMC Sport заявил, что сделка будет завершена в течение нескольких дней. Сам игрок уже дал согласие на переход в чемпионат Саудовской Аравии. Руководство ПСЖ сообщило Неймару, что не рассчитывает на него.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость 31-летнего игрока оценивается в 60 миллионов евро. С 2013 по 2017 год он защищал цвета «Барселоны».

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    Ксения Курашкина
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