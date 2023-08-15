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12:10, 15 августа 2023Ценности

Адвокат хирурга Хайдарова опроверг слова Славы о ходе дела

Адвокат Добровинский опроверг готовность хирурга Хайдарова выплатить компенсации

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Адвокат звездного хирурга Тимура Хайдарова Александр Добровинский поделился позицией своего клиента по поводу обвинений в некачественной пластике, выдвинутых российскими певицами Славой и Любовью Успенской. Его комментарий приводит KP.RU.

Юрист опроверг слова Славы о том, что врач готов выплатить компенсации недовольным его работой клиентам. «Очередная фантазия от Славы и ее подруг в кавычках. Ни сам доктор Хайдаров, ни клиника, которой он владеет [IQPLASTIQUE], никому не выдавали и не собираются выдавать никаких компенсаций», — высказался он о ходе дела.

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По мнению Добровинского, упомянутая выдумка является попыткой Славы найти пациентов Хайдарова, которые ради «халявных денег» готовы присоединиться к ее обвинениям. «Надо же продолжать нагнетать ситуацию», — заключил собеседник издания.

22 июля Слава впервые публично рассказала о неудачной пластической операции на груди, которую ей сделал звездный хирург. Помимо этого, она продемонстрировала большие шрамы на теле.

Позже Слава ответила на заявления Хайдарова о том, что она якобы вымогала у него деньги. В комментариях под одной из своих публикаций в соцсетях врач обвинил знаменитость, а также ее коллегу Любовь Успенскую в том, что они требовали у него крупную сумму. Слава, в свою очередь, уточнила, что действительно просила у доктора деньги в качестве компенсации за некачественное вмешательство, последствия которого ей пришлось исправлять у другого специалиста.

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    Карина Черных
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