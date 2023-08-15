Глава Дагестана поручил провести подомовой обход после взрыва на АЗС в Махачкале

Глава Дагестана Меликов поручил провести подомовой обход после взрыва на АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил провести подомовой обход после взрыва на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Махачкале. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы республики.

Представители Меликова сообщили, что целью подомового обхода является выявление всех пострадавших среди жителей окрестных домов и определение границ зоны повреждения.

Глава Дагестана поручил мэру Махачкалы взять подомовой обход под личный контроль.

Вечером 14 августа на станции технического обслуживания автомобилей на выезде из Махачкалы во время работ произошло возгорание и взрыв. После этого огонь перекинулся на соседнюю АЗС. Причины случившегося пока устанавливают, возбуждено уголовное дело.

15 августа в республике объявили днем траура.