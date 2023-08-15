Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:43, 15 августа 2023Россия

Названы причины пожара на заправке в Махачкале

Меликов: возгорание на заправке в Махачкале произошло из-за взрыва напротив АЗС

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Возгорание на автозаправке в Махачкале произошло из-за взрыва напротив здания АЗС. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Видеокомментарий Меликова опубликован в его Telegram-канале.

«Причины и характер взрыва устанавливаются. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар», — уточнил глава региона.

Взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы в районе 22:00 в понедельник, 14 августа. По данным МЧС, изначально загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

По последним данным Минздрава Дагестана, в результате произошедшего пострадали 56 человек, из них 13 детей. Погибли 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    На заправке в Махачкале произошел взрыв. Что стало причиной произошедшего?

    Пожар на АЗС в Махачкале потушили

    Названы причины пожара на заправке в Махачкале

    В Германии прокомментировали требования Киева о передаче Taurus

    В Махачкале локализовали возгорание после взрыва на АЗС

    60-летняя актриса поделилась фото в купальнике

    США отказали России в визах на мероприятия по линии АТЭС

    Экс-советник Кучмы допустил скорую отставку Зеленского

    Российский фигурист-чемпион выиграл у Плющенко спор на 10 тысяч долларов

    Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до двенадцати

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости