Названы причины пожара на заправке в Махачкале

Меликов: возгорание на заправке в Махачкале произошло из-за взрыва напротив АЗС

Возгорание на автозаправке в Махачкале произошло из-за взрыва напротив здания АЗС. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Видеокомментарий Меликова опубликован в его Telegram-канале.

«Причины и характер взрыва устанавливаются. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар», — уточнил глава региона.

Взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы в районе 22:00 в понедельник, 14 августа. По данным МЧС, изначально загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

По последним данным Минздрава Дагестана, в результате произошедшего пострадали 56 человек, из них 13 детей. Погибли 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних.