Риски дальнейшего ослабления рубля оценили

Эксперт Кочетков: риски дальнейшего ослабления рубля уже не столь высокие

Решение Центрального Банка (ЦБ) России о резком повышении ключевой ставки вряд ли будет последним, однако риски дальнейшего ослабления рубля уже не столь высокие. Об этом заявил Андрей Кочетков из компании «Открытие Инвестиции» в интервью РИА Новости.

По мнению эксперта, важнее не текущие колебания курса, а долгосрочная тенденция национальной валюты. Он отметил, что повышение ставки стало достаточно жестким решением, но вряд ли это будет единственной принятой регулятором мерой — так как валютные потоки необходимо «возвращать на родину».

Кочетков сказал, что ослабление рубля, наблюдаемое в последние месяцы, перестало устраивать власти, поэтому ЦБ и приступил к исправлению ситуации. По его словам, риски снижения курса национальной валюты теперь не столь существенны, а текущие колебания в день решения по ставке являются спекулятивной игрой на волатильности.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что ЦБ до конца года может поднять ключевую ставку до 15 процентов. Эксперт напомнила, что по сравнению с майским минимумом рост цен ускорился почти вдвое. По прогнозу Freedom Finance, если бы регулятор не принял никаких решений для сдерживания инфляции, по итогам года она могла бы достичь 7-9 процентов вместо прогнозируемого максимума в 6,5 процента.

15 августа по итогам внеочередного заседания совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов годовых. Это максимум с мая прошлого года. ЦБ объяснил свое решение стремлением вернуть инфляцию к 4 процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем.

Сразу после решения ЦБ рубль резко ослаб к доллару, американская валюта подорожала до 99,01 рубля за доллар. На момент написания материала курс немного снизился, доллар торгуется около отметки 98 рублей.