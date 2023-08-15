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10:15, 15 августа 2023Россия

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале снова увеличилось

«Известия»: число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 33

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Число погибших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале увеличилось до 33. Новые данные привел источник «Известий».

До этого власти Дагестана сообщали, что спасти не удалось 30 граждан. Кроме того, по последней информации, в результате происшествия пострадавшими числятся 105 человек, среди которых 13 детей.

Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в Дагестане.

До этого глава республики Сергей Меликов рассказал, что власти приняли решение ввести в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы режим чрезвычайной ситуации после взрыва на АЗС.

Вечером 14 августа на автозаправке в Махачкале произошел взрыв. Сначала загорелось здание автосервиса, после огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

Меликов позже пояснил, что взрыв произошел вследствие детонации емкости напротив автозаправки. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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    Анна Щербакова
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