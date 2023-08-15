Создание единой валюты БРИКС сочли смехотворной идеей

Введший термин БРИКС экономист счел смешной идею создания общей валюты

Идея создания единой валюты развивающихся стран БРИКС, куда помимо России входят Бразилия, Индия, Китая и Южно-Африканская Республика, является смехотворной, так как для этого придется отдельно создавать Центральный банк, что также следует считать труднореализуемой задачей, заявил в интервью Financial Times экономист Джим О'Нил, введший в оборот аббревиатуру организации в 2001 году.

Ближайший саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в ЮАР. Одними из главных тем переговоров станет возможное расширение состава стран-участниц организации и создание общей валюты объединения. Последняя мера рассматривается в качестве варианта дедолларизации мировой экономики. Одним из главных сторонников подобной стратегии является президент Бразилии Лула да Силва, который ранее неоднократно призывал снизить долю американской валюты в межгосударственных расчетах.

Однако О'Нил усомнился в способностях БРИКС перейти от слов к делу. «Страны БРИКС никогда ничего не добились с тех пор, как впервые начали встречаться. (...) Они собираются создать центральный банк БРИКС? Как бы вы это сделали?» — поинтересовался британский экономист.

В то же время он назвал неидеальной доминирующую роль доллара в структуре глобальных расчетов. Однако сейчас ни у одной региональной валюты, включая юань и иену, нет достаточного потенциала для получения статуса мировой резервной единицы. Пошатнуть позиции доллара могла бы более тесная экономическая кооперация Китая и Индии, однако этому мешает острая конкуренция между этими азиатскими странами, пришел к выводу О'Нил.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также усомнился в реализации создания единой валюты БРИКС. Он отметил, что эта задача в настоящее время представляется труднореализуемой. Однако в Кремле заверили, что переговоры по этому вопросу будут продолжаться в среднесрочной перспективе, эту меру необходимо обсуждать на самом высоком уровне.

До этого со схожей позицией выступила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, которая призвала не считать идею единой валюты БРИКС рабочей. Реализацию этой инициативы, в частности, может затруднить медленные темпы роста глобального ВВП и разношерстность экономических интересов стран-участниц межгосударственного объединения стран с развивающейся экономикой.