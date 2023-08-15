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23:45, 15 августа 2023Культура

Вдова Градского сообщила об ограблении дома

«Известия»: вдова Александра Градского сообщила в полицию об ограблении дома
Марина Коташенко

Марина Коташенко. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко-Градская сообщила в полицию об ограблении дома. Об этом пишут «Известия».

По словам собеседника издания, из дома Коташенко-Градской в деревне Новоглаголево украли посуду, стулья и проектор. Отмечается, что сумма ущерба не установлена.

16 января 2022 года стало известно об ограблении вдовы Градского на трассе в подмосковном Наро-Фоминске. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться в подмосковный дом и похитили 100 миллионов рублей. В организации ограбления заподозрили прислугу в доме вдовы известного певца.

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    Марина Совина
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