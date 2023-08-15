Вдова Градского сообщила об ограблении дома

«Известия»: вдова Александра Градского сообщила в полицию об ограблении дома

Вдова народного артиста России Александра Градского Марина Коташенко-Градская сообщила в полицию об ограблении дома. Об этом пишут «Известия».

По словам собеседника издания, из дома Коташенко-Градской в деревне Новоглаголево украли посуду, стулья и проектор. Отмечается, что сумма ущерба не установлена.

16 января 2022 года стало известно об ограблении вдовы Градского на трассе в подмосковном Наро-Фоминске. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться в подмосковный дом и похитили 100 миллионов рублей. В организации ограбления заподозрили прислугу в доме вдовы известного певца.

