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22:57, 15 августа 2023Мир

Экс-советник ЦРУ раскрыл сроки окончания контрнаступления ВСУ

Экс-советник ЦРУ Джонсон: ВСУ прекратят боевые действия через месяц
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sgt. Alex Soliday / Keystone Press Agency

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратят боевые действия через месяц из-за осенней непогоды и полученного в боях урона. Об этом рассказал экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я думаю, что наступление продлится еще четыре-пять недель, потому что скоро придут осенние дожди», — подчеркнул он.

Он также отметил, что будущая зима, скорее всего, «будет гораздо более суровой, чем предыдущая».

Джонсон заявил, что украинская армия несет огромные потери. В связи с этим новая волна принудительной мобилизации в стране не за горами, предположил он. При этом у Киева больше нет необходимого вооружения, чтобы начать новое сражение, резюмировал Джонсон.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что неудачи Вооруженных сил Украины на поле боя приведут к прекращению военной помощи со стороны Запада и к скорой сдаче Киева. По его словам, в США все чаще обсуждают военные неудачи ВСУ, что лишь отбивает желание у американского руководства поставлять оружие Киеву.

Кроме того, старший научный сотрудник Королевского института международных отношений Кир Джайлз рассказал, что военные неудачи Украины в ходе контрнаступления можно объяснить недостаточными объемами поставок военной помощи со стороны Запада.

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    Марина Совина
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