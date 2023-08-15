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05:04, 15 августа 2023Забота о себе

Заподозрившему страстную жену в измене мужу дали совет

Коуч Колин Нолан: нельзя подозревать жену в измене из-за комментария приятеля

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Чтобы не мучиться из-за подозрений о верности жены, не нужно обсуждать интимную жизнь с друзьями, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Ее совет публикует Daily Mirror.

За помощью к коучу обратился 40-летний мужчина, заподозривший жену в измене из-за перемены ее поведения в постели. По его словам, она стала более страстной и инициативной, чем когда-либо ранее. «Я не жалуюсь, так как это, очевидно, приятно и весело. Но когда я упомянул об этом в пабе, приятель предположил, что, возможно, у нее роман, и поэтому она так загорелась сексом», — рассказал читатель. Он добавил, что с того момента не может избавиться от подозрений и хочет знать нормально ли, что женщина в 40 лет больше интересуется сексом.

По мнению Нолан, нельзя подозревать жену в измене из-за мимолетного комментария приятеля в баре. Она указала, что если у мужа нет других причин для ревности, ему стоит просто радоваться сексуальности и уверенности своей жены, а не обсуждать интимную жизнь с друзьями. Кроме того, она предложила мужчине завести разговор о сексе с женой, чтобы развеять сомнения. «Скажите ей, что вы заметили изменения и наслаждаетесь своей сексуальной жизнью. Это позволит открыть дискуссию и обсудить происходящее с ней, а не с другом», — дала рекомендацию Нолан.

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Коуч также отметила, что возраст не мешает яркой сексуальной жизни. «Я думаю, сорокалетие может стать прекрасным десятилетием для женщин. Возможно, дети стали немного старше и не так привязаны к маминой юбке. У вас появляется больше времени на себя и на то, чтобы понять, чего вы хотите», — сказала Нолан.

Ранее Колин Нолан дала совет читательнице, которая поехала в длительную командировку с бывшим парнем и пожаловалась на ревность мужа. По мнению Нолан, женщине следует выстроить границы в общении с бывшим возлюбленным.

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    Екатерина Улитина
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