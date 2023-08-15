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10:58, 15 августа 2023Спорт

Названа дата дебютного матча Захаряна за «Реал Сосьедад»

Marca: Арсен Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» 19 августа

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Названа дата дебютного матча полузащитника сборной России Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, хавбек может выйти на поле в составе испанского клуба 19 августа в домашнем матче Ла Лиги против «Сельты». Отмечается, что официально переход футболиста в новую команду будет оформлен 15 августа. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро, не считая бонусы.

13 августа главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка анонсировал переход Захаряна в «Реал Сосьедад». Футболист не принял участие в матче четвертого тура чемпионата России против «Балтики».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и совершил одну голевую передачу.

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    Ксения Курашкина
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