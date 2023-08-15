Названа дата дебютного матча Захаряна за «Реал Сосьедад»

Marca: Арсен Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» 19 августа

Названа дата дебютного матча полузащитника сборной России Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, хавбек может выйти на поле в составе испанского клуба 19 августа в домашнем матче Ла Лиги против «Сельты». Отмечается, что официально переход футболиста в новую команду будет оформлен 15 августа. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро, не считая бонусы.

13 августа главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка анонсировал переход Захаряна в «Реал Сосьедад». Футболист не принял участие в матче четвертого тура чемпионата России против «Балтики».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и совершил одну голевую передачу.