Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:34, 16 августа 2023Наука и техника

Маск раскрыл цели SpaceX

Маск заявил о планах SpaceX выводить на орбиту 80 процентов всех грузов
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, к достижению каких целей стремится возглавляемая им частная космическая компания SpaceX. Об этом он написал в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Маск раскрыл цели SpaceX и заявил, что у компании есть планы выводить на орбиту 80 процентов всех грузов. «Не хочу сглазить, но SpaceX идет к цели, чтобы доставлять 80 процентов всех грузов на орбиту», — отметил он.

По мнению бизнесмена, порядка десяти процентов грузов выводит на орбиту Китай, а оставшаяся доля распределяется между другими странами.

Ранее стало известно, что SpaceX рассчитывает в 2023 году заработать вдвое больше, чем в 2022-м. В текущем году до 40 процентов доходов компании может приходиться на систему спутникового интернета Starlink.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о разбогатевшей за год России

    В Италии осудили убийство Каддафи

    Блинкен поговорил с отбывающем в России срок за шпионаж американцем Уиланом

    Китай высоко оценил усилия Минска по урегулированию украинского кризиса

    Маск раскрыл цели SpaceX

    Пентагон сообщил об обеспокоенности военно-ядерными разработками Китая

    На Украине демонтировали два памятника советским солдатам

    Выплаты ветеранам СВО предложили назначать без заявлений

    В США ответили на заявления КНДР о бежавшем американском солдате

    Пентагон рассказал о работе по созданию межконтинентальной баллистической ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости