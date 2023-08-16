Кержаков назвал лучшего в карьере партнера по команде

Александр Кержаков назвал Аршавина лучшим партнером по команде за всю карьеру

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Кержаков назвал Андрея Аршавина лучшим партнером по команде за всю карьеру. Об этом он рассказал RT.

«Не скажу, что мы были с ним близкими друзьями, у каждого была своя компания за футбольным полем. Но на поле мы понимали друг друга с полуслова и полувзгляда», — добавил Кержаков.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». Вместе с Аршавиным они провели в петербургской команде девять лет. После завершения карьеры в 2017 году он тренировал юношескую сборную России, а также клубы «Томь», «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу», которую покинул спустя два месяца после начала работы. В данный момент он возглавляет «Спартак» из сербской Суботицы.

Аршавин выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 годы. В составе клуба он трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Также Аршавин играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».