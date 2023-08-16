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11:23, 16 августа 2023Спорт

Кержаков назвал лучшего в карьере партнера по команде

Александр Кержаков назвал Аршавина лучшим партнером по команде за всю карьеру
Александр Кержаков. Архивное фото

Александр Кержаков. Архивное фото. Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Кержаков назвал Андрея Аршавина лучшим партнером по команде за всю карьеру. Об этом он рассказал RT.

«Не скажу, что мы были с ним близкими друзьями, у каждого была своя компания за футбольным полем. Но на поле мы понимали друг друга с полуслова и полувзгляда», — добавил Кержаков.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». Вместе с Аршавиным они провели в петербургской команде девять лет. После завершения карьеры в 2017 году он тренировал юношескую сборную России, а также клубы «Томь», «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу», которую покинул спустя два месяца после начала работы. В данный момент он возглавляет «Спартак» из сербской Суботицы.

Аршавин выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 годы. В составе клуба он трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Также Аршавин играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

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    Андрей Стрельцов
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