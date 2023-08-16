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03:39, 16 августа 2023Россия

Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве в Махачкале вылетел в Москву

Спецборт МЧС с 16 пострадавшими при взрыве на АЗС в Махачкале вылетел в Москву

Самолет Ил-76 МЧС России с 16 пострадавшими при взрыве на АЗС в Махачкале вылетел в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Спецборт МЧС России вылетел из аэропорта Махачкалы в Раменское», — говорится в сообщении.

Отмечается, что борт оборудован всеми необходимыми медицинскими модулями. Во время полета пострадавших также сопровождают врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Министерства здравоохранения РФ.

Вечером 14 августа взрыв произошел в автосервисе, расположенном на окраине Махачкалы. Затем огонь распространился на автозаправку. Позднее стало известно, что предполагаемый владелец автозаправки Ибрагим Шамхалов был судим за незаконную продажу газа.

Глава Дагестана Сергей Меликов также прокомментировал мощный взрыв. По его мнению, первопричиной ЧП являются жадность и алчность.

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    Марина Совина
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