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04:01, 16 августа 2023Ценности

Эмили Ратаковски снялась в откровенной рекламе

Фото: @inamoratawoman

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в откровенной рекламе новой коллекции купальников собственного бренда Inamorata и показала фигуру. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте марки (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость позировала в кремовом купальнике, состоящем из бюстгальтера на перекрещивающихся в области спины широких бретелях и трусов на низкой посадке. При этом звезда показала на съемке подтянутое и рельефное тело с кубиками пресса в области живота.

Свой образ манекенщица дополнила макияжем в нейтральных оттенках и укладкой на длинных распущенных волосах темного цвета. Среди прочего, от аксессуаров Ратаковски отказалась.

В июне Эмили Ратаковски прошлась по улице в прозрачной юбке. Манекенщица отправилась на ужин с подругой в Нью-Йорке и надела для выхода в свет монохромный черный наряд. Папарацци засняли 31-летнюю знаменитость в кроп-топе на лямках с глубоким декольте, под которым не было бюстгальтера, и прозрачной юбке длины миди с разрезом.

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    Екатерина Ештокина
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