Названы способы наладить интимную жизнь с сексуально гиперактивной женщиной

Психолог Касаткин: мужчина не обязан удовлетворять сексуальные желания партнерши

Мужчина не обязан удовлетворять все сексуальные желания партнерши, заявляет психолог Михаил Касаткин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы наладить интимную жизнь с сексуально гиперактивной женщиной.

Если партнерша сексуально гиперактивная, это может вызвать проблемы в отношениях, особенно если сексуальный аппетит мужчины не столь велик, говорит Касаткин. По его словам, в сексуальном поведении нет нормы, и все вариации половых контактов являются нормальными, если они не вызывают дискомфорта или боли у обоих партнеров.

Самое главное — это открытость и честность в общении. Обсудите с партнершей свои чувства, стараясь не обвинять или критиковать. Используйте «Я-высказывания». Например, «Я чувствую себя подавленным, когда мы занимаемся сексом слишком часто» Михаил Касаткин психолог

Собеседник «Ленты.ру» призывает попытаться понять, что лежит в основе сексуальной гиперактивности партнерши. Это может быть связано с ее эмоциональными потребностями, стремлением подтвердить свою привлекательность или даже каким-то внутренним конфликтом. В некоторых случаях это может быть признаком наличия более серьезной проблемы, такой как сексуальная зависимость, поэтому может понадобиться профессиональная помощь, добавил Касаткин.

Если вы не можете найти общий язык, рассмотрите возможность обращения к сексологу или психотерапевту. Они могут помочь вам обсудить ваши различия и найти компромиссное решение Михаил Касаткин психолог

Касаткин отметил, что мужчина не обязан удовлетворять все сексуальные потребности партнерши. Важно уважать свои границы и убедиться, что оба партнера чувствуют себя комфортно и удовлетворенно.

«Сексуальная совместимость — важный аспект любых романтических отношений, но она не является единственной их составляющей. Не забывайте о других важных сторонах партнерства, таких как взаимопонимание, поддержка, уважение и любовь», — заключил психолог.

Ранее психолог Екатерина Кольцова назвала способы сохранить насыщенную интимную жизнь в браке. Она посоветовала заниматься сексом даже во время беременности, если нет противопоказаний.