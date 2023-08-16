Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:12, 17 августа 2023Забота о себе

Названы способы наладить интимную жизнь с сексуально гиперактивной женщиной

Психолог Касаткин: мужчина не обязан удовлетворять сексуальные желания партнерши

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Мужчина не обязан удовлетворять все сексуальные желания партнерши, заявляет психолог Михаил Касаткин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы наладить интимную жизнь с сексуально гиперактивной женщиной.

Если партнерша сексуально гиперактивная, это может вызвать проблемы в отношениях, особенно если сексуальный аппетит мужчины не столь велик, говорит Касаткин. По его словам, в сексуальном поведении нет нормы, и все вариации половых контактов являются нормальными, если они не вызывают дискомфорта или боли у обоих партнеров.

Самое главное — это открытость и честность в общении. Обсудите с партнершей свои чувства, стараясь не обвинять или критиковать. Используйте «Я-высказывания». Например, «Я чувствую себя подавленным, когда мы занимаемся сексом слишком часто»

Михаил Касаткинпсихолог

Собеседник «Ленты.ру» призывает попытаться понять, что лежит в основе сексуальной гиперактивности партнерши. Это может быть связано с ее эмоциональными потребностями, стремлением подтвердить свою привлекательность или даже каким-то внутренним конфликтом. В некоторых случаях это может быть признаком наличия более серьезной проблемы, такой как сексуальная зависимость, поэтому может понадобиться профессиональная помощь, добавил Касаткин.

Если вы не можете найти общий язык, рассмотрите возможность обращения к сексологу или психотерапевту. Они могут помочь вам обсудить ваши различия и найти компромиссное решение

Михаил Касаткинпсихолог

Касаткин отметил, что мужчина не обязан удовлетворять все сексуальные потребности партнерши. Важно уважать свои границы и убедиться, что оба партнера чувствуют себя комфортно и удовлетворенно.

Материалы по теме:
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

«Сексуальная совместимость — важный аспект любых романтических отношений, но она не является единственной их составляющей. Не забывайте о других важных сторонах партнерства, таких как взаимопонимание, поддержка, уважение и любовь», — заключил психолог.

Ранее психолог Екатерина Кольцова назвала способы сохранить насыщенную интимную жизнь в браке. Она посоветовала заниматься сексом даже во время беременности, если нет противопоказаний.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о нежелании поставлять Украине новейшую технику

    Женщина оригинально проучила не отдававшего долг брата

    Почти треть россиян залезли в кредиты ради ремонта

    В России озвучили возможные темы встречи Путина и Эрдогана

    У участника спецоперации украли боевые награды и миллион рублей

    Эффективность ЗРК «Гибка-С» в зоне спецоперации оценили

    В России заметили рост вакансий с окладом выше 100 тысяч рублей

    Туристка посетила Новороссийск и описала курорт словами «стыд и позор»

    Курьер «фастфуда для господ» в московском метро попал на видео

    Российские военные уничтожили пункт управления РЭБ и ПВО ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости